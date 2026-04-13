Detienen a mujer por presunto homicidio frustrado y abuso sexual contra una menor de edad en El Bosque

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer adulta, en la comuna de El Bosque, por su presunta participación en delitos de alta gravedad cometidos en contra de una menor de edad.

El origen de las indagatorias se remonta a enero del presente año, momento en que la víctima debió ser ingresada a un recinto asistencial. De acuerdo a lo señalado por el comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios Sur, en dicho centro de salud se constataron lesiones de consideración en la afectada, situación que derivó en la inmediata activación de protocolos especializados y requirió el despliegue de equipos multidisciplinarios.

Gracias al trabajo conjunto y la coordinación establecida con el Ministerio Público, las diligencias investigativas llevadas a cabo por la policía civil arrojaron los antecedentes necesarios para emanar una orden de captura. El requerimiento judicial apuntó directamente a la tutora de la menor de edad, identificada como una mujer chilena de 25 años que no registra antecedentes penales.

Tras concretarse su aprehensión, la imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para enfrentar su respectivo control de detención. En dicha instancia judicial, deberá responder por su presunta participación, en calidad de autora, frente a los cargos de homicidio frustrado y abuso sexual calificado.

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