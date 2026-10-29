Detienen a mujer por amenazar de muerte al Presidente Kast en redes sociales en medio de su visita a Ñuble

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 22 años que amenazó de muerte al Presidente José Antonio Kast, a través de redes sociales, durante su visita a la región de Ñuble.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán, coordinados con Cibercrimen Metropolitana, a partir de colaboración internacional, lograron detener a la persona que habría utilizado Instagram para las amenazas.

El jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, prefecto Nelson Contreras, informó que recibieron desde Meta la alerta de que "en un perfil de Instagram, una persona realizaba amenazas directas de muerte hacia el Presidente de la República".

"Es por ello que los detectives de la Bicrim de Chillán realizaron las primeras diligencias, logrando dar con el paradero de la persona correspondiente a una mujer mayor de edad, quien portaba un equipo telefónico, donde mantenía el perfil desde el cual se habían realizado dichas amenazas", añadió.

En la publicación, la mujer también habría hecho alusión a la visita que realizaba el Mandatario a la región por la inauguración del Instituto Teletón.

Finalmente, el funcionario informó que "los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en virtud a ello, se dispuso pasar mañana a control de detención donde se verificará las medidas cautelares en la respectiva audiencia".

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