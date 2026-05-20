Cancillería expresa su "malestar" a embajador de Israel por "trato degradante" a chilenos detenidos de la flotilla Sumud

El ministerio de Relaciones Exteriores expresó su malestar al embajador de Israel por el "trato degradante" a los detenidos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara, chilenos que viajaban a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.

A través de un comunicado, Cancillería expresó que “en relación con la detención por las autoridades israelíes de los chilenos que se dirigían en la flotilla Sumud a Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel”.

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”, agregó la declaración pública.

Cabe señalar que este comunicado de Cancillería se publicó dos días después de que se conociera la detención de los ciudadanos chilenos y justo después de que la comunidad palestina en Chile criticara el silencio del Gobierno.

(Imagen referencial: Prensa GSF)

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