Detienen a dos personas por vandalizar con grafitis un avión en el Aeropuerto de Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de dos personas por la vandalización con grafitis de un avión que se encontraba en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago, hecho ocurrido durante la madrugada del 1 de junio.

Las detenciones fueron concretadas por el Departamento de Inspección Secundaria de la PDI, unidad que asumió la investigación tras la denuncia presentada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por una infracción al Código Aeronáutico.

El comisario Amador Morales explicó que "desconocidos ingresaron hasta una de las pistas del sector poniente del terminal aéreo, donde efectuaron diversos rayados en una de las turbinas de un avión que se encontraba en mantención".

Asimismo, agregó que "de lo anterior se dio cuenta a la Fiscalía Local de Pudahuel, que previa coordinación otorgó una orden de investigar, lo que ha generado que hasta el momento nos encontremos realizando diligencias para establecer la dinámica de los hechos y determinar a los posibles responsables de los mismos".

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, uno de los grafiteros involucrados en el hecho, quien vulneró la seguridad del aeropuerto durante la noche, publicó registros de la acción a través de sus redes sociales, lo que también forma parte de las diligencias desarrolladas por la policía.

Por su parte, la DGAC señaló que "el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis".

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