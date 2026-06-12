Detienen a dos extranjeros por violento asalto a mujer de 62 años en Quinta Normal

Carabineros detuvo a dos sujetos extranjeros por el asalto a una mujer de 62 años, hecho acontecido en la comuna de Quinta Normal.

Mientras personal policial efectuaba patrullajes preventivos en las inmediaciones de la estación Metro Gruta de Lourdes, fiscalizaron un automóvil con dos individuos sospechosos del atraco.

Poco antes, la afectada había presentado una denuncia por robo con violencia ocurrido en calle Catedral, donde fue abordada por un sujeto que descendió de un vehículo.

El individuo la agredió y arrebató su cartera, la cual contenía dinero, documentación personal y tarjetas bancarias y comerciales.

En atención a estos antecedentes, se procedió al control y fiscalización de los sujetos y del automóvil, encontrándose al interior del vehículo un arma blanca tipo cuchillo.

También se incautaron diversas herramientas comúnmente utilizadas para la apertura forzada de vehículos, entre ellas ganzúas y llaves modificadas.

Asimismo, durante el registro de uno de los individuos se encontró oculto en su antebrazo derecho un cuchillo “cocinero” con una hoja de unos 30 centímetros.

Continuando con la revisión del automóvil, se halló una cartera de mujer y una mochila que contenía 15 tarjetas bancarias y de casas comerciales pertenecientes a distintas personas.

Ambos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA