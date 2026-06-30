Detienen a dos adolescentes con armas a fogueo durante fiscalización en Quilicura

Un operativo preventivo realizado por Carabineros en la comuna de Quilicura permitió la detención de dos adolescentes de 16 años, quienes fueron sorprendidos con armamento al interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la 49ª Comisaría de Quilicura en conjunto con efectivos de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas, luego de fiscalizar el automóvil.

Durante la revisión del vehículo, los funcionarios encontraron un revólver a fogueo sobre el asiento del conductor y una réplica de subametralladora de aire comprimido escondida en la parte trasera.

El capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría de Quilicura, explicó que, si bien las armas no estaban adaptadas para efectuar disparos, podían ser utilizadas para intimidar a las víctimas.

"Aunque las armas no están adaptadas para el disparo, su gran realismo permite que sean utilizadas para cometer delitos mediante la violencia y la intimidación", señaló.

Carabineros informó que los adolescentes no registran antecedentes penales y que durante el procedimiento colaboraron con el personal policial, sin oponer resistencia.

Los menores quedaron detenidos a la espera de las instrucciones que imparta el Ministerio Público respecto de su situación judicial, mientras que el vehículo fue retirado para la realización de los peritajes correspondientes.

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