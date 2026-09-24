Detienen a cuatro funcionarios de Gendarmería en el marco de investigación por delitos asociados a fraude al fisco

Gendarmería informó la detención de cuatro funcionarios en el marco de una indagatoria desarrollada por la Fiscalía de Atacama y Policía de Investigaciones (PDI), en medio de diligencias por delitos asociados a fraude al fisco.

La institución penitenciaria indicó que la investigación inició hace aproximadamente dos años, cuando denunciaron al Ministerio Público de Atacama de hechos constitutivos de delito detectados por la Oficina de Seguridad Interna y el Departamento de Investigación Criminal.

Desde Gendarmería reiteraron "nuestro absoluto rechazo y condena, a cualquier acción que se aparte de la probidad administrativa y los principios institucionales, reiterando que seguiremos trabajando de manera permanente para identificar toda conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes".

Por su parte, el Ministerio Público dio cuenta de una serie de "diligencias investigativas y ejecutando órdenes de detención en la región de Atacama, región Metropolitana y región del Biobío, ello en el marco a una investigación asociada con los delitos del fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos vinculadas con la instituciones de Gendarmería de Chile, Ejército y Servicio de Reinserción Social Juvenil".

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