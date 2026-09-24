Cadem revela que un 45% apoya la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» mientras que 43% está en desacuerdo

La encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la cuarta semana de septiembre, abordó la determinación del Presidente José Antonio Kast de adherir a Chile al «Escudo de las Américas», encontrando una opinión pública dividida.

Un 45% está de acuerdo y un 43% en desacuerdo con que el país se haya incorporado a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos.

Entre los identificados con la derecha, el nivel de acuerdo llega a 74% y entre los identificados con la izquierda el desacuerdo alcanza el 93%.

Para el 37% la incorporación de Chile a este plan va a ser muy útil para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, mientras que el 39% lo considera poco o nada útil y el 16% algo útil.

Respecto al viaje del Mandatario a la ONU, 88% supo sobre esta gira y 51% la evaluó bien frente al 40% que la evaluó mal.

En cuanto a las declaraciones del jefe de Estado, 67% está de acuerdo con que es posible conciliar crecimiento con sustentabilidad y 55% con que hay que elegir a Chile para invertir porque es un país con reglas estables.

Sin embargo, 48% está en desacuerdo con que las relaciones con los países vecinos están en un buen momento, 58% con que el gobierno está ordenando la casa, 60% con que después de años de estancamiento Chile está de vuelta y comienza a caminar hacia el desarrollo y 69% con que hoy es un país más seguro.

Por su parte, en la cuarta semana de septiembre, 36% aprueba la gestión del Presidente Kast y 59% (-1pto) la desaprueba.

Sobre la agenda de seguridad del Gobierno, el 58% está en desacuerdo con que el Congreso haya rechazado el proyecto que buscaba ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera con una orden de expulsión puede permanecer detenida y 44% cree que el Ejecutivo está avanzando mal en su agenda de seguridad en el Congreso.

Por último, 90% supo que Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU, 51% cree que habría sido muy importante para Chile que lo lograra aunque el 47% piensa que debió retirarse antes. El 45% responsabiliza al actual gobierno por haberle retirado su apoyo, el 24% al gobierno de Gabriel Boric y el 24% a Michelle Bachelet y su equipo de campaña.

(Imagen: Mark Schiefelbein (AP))

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