Ministro del Deporte aborda la salida de Duco, la regulación de casas de apuestas y los desafíos presupuestarios de la cartera

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, realizó un balance de la cartera y abordó la salida de la exministra Natalia Duco.

En conversación con el pódcast Cómo te lo explico de La Tercera, Riveros afirmó que "se hicieron muchas cosas. Hay cosas muy buenas que yo estoy siguiendo en el desarrollo".

Entre los aspectos positivos, el secretario de Estado destacó "todo un plan de integrar la Inteligencia Artificial al deporte. Ese es un tema muy valioso, que yo desde la perspectiva del mundo privado, del trabajo que tenía antes también lo estábamos aplicando, así que sé bastante del tema y del valor que tiene, y eso la ministra Duco lo estaba empujando y desarrollando mucho".

"También el tema de posicionar a Chile como sede de grandes eventos deportivos de nivel internacional, la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030", añadió.

Respecto de los puntos negativos, el titular del Deporte indicó que "los problemas vienen por el orden interno del ministerio", debido a las situaciones que se dieron y que terminaron llevando a la salida tanto de la ministra como del subsecretario (Andrés Otero).

"Para mí fue todo un desafío, yo partí sin subsecretario ni siquiera. Yo creo que entrar a un ministerio en que salen las dos autoridades, cuando está el carro en marcha, esto es como lo típico que se dice cuando uno va en el avión arreglando la turbina al mismo tiempo, eso pasó”, precisó.

Por otro lado, la autoridad se refirió al auspicio de las casas de apuestas a clubes deportivos y argumentó que “para mí, tiene que regularse y ahí está la definición. Si esa regulación significa derechamente prohibirlas y terminarlas ¿O sí significa aplicar el sentido de realidad y decir, acá hay un problema que, lamentablemente, como son extranjeras, pueden meterse, pueden funcionar dentro de la ilegalidad”.

El ministro mencionó que se encuentra trabajando para determinar si se debe regular o prohibir esta actividad. "Es la situación más atingente a la realidad de todo lo que toca; pero sí, por ejemplo, hay temas que no tengo ninguna duda y no me pierdo, como el tema de las adicciones posibles con los niños. Eso es un tema terrible y es un tema que directamente hay que regular”, argumentó.

Respecto del presupuesto para la cartera, Riveros sostuvo que “tenemos grandes desafíos para el próximo año como Ministerio”, entre ellos, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

“Yo aspiro a que el presupuesto del deporte permita cubrir todas nuestras necesidades. Sí, yo quiero que podamos tener muchos más recursos que este año, y ahí está mi gran pega que es la gestión. Mi gran pega, para lo que me trajeron y para lo que me invitaron al ministerio, es precisamente la gestión, que es a lo que me he dedicado”, precisó.

Finalmente, subrayó que "no es comparable el presupuesto de este año con el del próximo año. Porque tenemos grandes eventos. Entonces, claro, yo espero que consideren esos grandes eventos, así que espero que crezca".

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