Detienen a cuatro extranjeros que disparaban contra una casa en Recoleta

Carabineros detuvo a cuatro sujetos que percutaron diversos disparos contra un domicilio en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 02:30 horas de este miércoles, cuando los efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos, momento en que se percataron de una serie de disparos al llegar a la intersección de las calles Arzobispo Valdivieso y Puma.

De esta forma, los uniformados detectaron a cuatro sujetos que estaban disparando contra una vivienda en el sector.

Al ver la presencia de personal de Carabineros, los individuos intentaron huir, lo que desató un seguimiento a distancia que concluyó en la calle General Patton, donde los sujetos abandonaron el vehículo en el que se trasladaban y se dieron a la fuga a pie, logrando ser detenidos tras una breve persecución.

El capitán Ángelo Sobarzo detalló que se detuvo a cuatro personas, “todos masculinos, adultos, extranjeros todos, que se encuentran de forma irregular en el país, y al interior de este vehículo, que mantiene encargo por robo desde el mes de noviembre en la comuna de Talcahuano, se encontró cuatro armas”.

En el interior del vehículo se hallaron cuatro pistolas y dos cargadores largos, uno con 28 y otro con 35 proyectiles, respectivamente.

PURANOTICIA