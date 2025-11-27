Detienen a conductor de bus RED que se dio a la fuga tras atropellar y matar a adolescente en La Granja: dio positivo a cocaína

Carabineros detuvo al conductor de un bus que atropelló y causó la muerte de un adolescente de 16 años en la comuna de La Granja, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Santa Rosa, donde el chofer del se dio a la fuga tras el impacto.

Personal de la 13ª Comisaría La Granja tras recabar antecedentes y revisar registros de cámaras de seguridad, logró establecer que posterior al accidente, el conductor descendió de la máquina para verificar los hechos y abandonó el lugar sin prestar auxilio.

El vehículo involucrado, presentaba daños visibles en la puerta central de acceso, coincidentes con el accidente. Además, se verificó que el conductor circulaba bajo los efectos de la cocaína, lo que quedó en evidencia tras las pruebas realizadas durante el procedimiento.

El sujeto, identificado como R.E.M.L., de 61 años, mantenía antecedentes, pero sin órdenes vigentes, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA