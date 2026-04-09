Detienen a ciudadano haitiano que habría intentado sustraer a niño de 7 años en Lo Espejo

Un sujeto haitiano de 38 años, con situación migratoria regular en el país, fue detenido por Carabineros por el presunto intento de sustracción de un menor de 7 años, hecho denunciado en la comuna de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron en la población José María Caro, mientras un grupo de niños de entre 7 y 10 años jugaban afuera de sus domicilios. La madre observó que este individuo intentaba llevarse al niño y acudió en su rescate.

El individuo escapó hacía el domicilio donde arrienda y en este lugar fue detenido por Carabineros, en medio de la indignación de los vecinos que intentaron golpearlo. El imputado debió salir con resguardo para evitar una agresión.

El teniente de Carabineros Francisco Cantarero informó que "una mujer adulta indicó que este sujeto habría intentado sustraer a su hijo de siete años mientras se encontraba jugando al exterior de su domicilio".

"Al momento que la mamá se da cuenta que el sujeto estaba intentando sustraer al menor, frustró el ilícito y el sujeto se dio a la fuga al interior de un domicilio. Se da cuenta a Carabineros, quienes con autorización del propietario del inmueble lograron la detención", añadió.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso será investigado por el OS9 de Carabineros, mientras que el sujeto pasará a control de detención y eventual formalización de cargos.

PURANOTICIA