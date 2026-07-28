Detienen a agresor sexual serial que realizó cinco ataques las últimas semanas en el Cajón del Maipo

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de un agresor sexual serial que durante las últimas semanas realizó cinco ataques en la zona sur de la región Metropolitana.

El subprefecto Rodrigo Gómez, jefe Brisexme, detalló que el sujeto, de 28 años, de nacionalidad chilena, "contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, concertaba una cita y posteriormente, en algún momento de esa conversación, las agredía tanto física como sexualmente".

"A través de un análisis criminal e inteligencia policial la brigada logró determinar el lugar al cual trasladaba a las víctimas, el vehículo en el cual se trasladaba y además con un trabajo con la comunidad logramos determinar que el día sábado se encontraba merodeando ese vehículo en el sector de Los Areneros, camino Cajón de Maipo, por lo cual logramos la detención de este violador serial", indicó.

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante comentó que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, que fue formalizado por cuatro delitos de violación. "Estos hechos ocurrieron entre los meses de junio y julio", señaló.

En horas de la madrugada del sábado, se fiscalizó el vehículo en el que iba a bordo el detenido, "encontrándose en delito flagrante, auxiliando a una victima que refirió en ese momento que este sujeto la habría violado".

El persecutor manifestó que "llama la atención el patrón de conducta de este sujeto, que desde los primeros hechos hasta el último, donde se materializa la detención, se puede apreciar un incremento en su violencia hacía las víctimas".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA