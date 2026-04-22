Detienen a adolescente que intentó ingresar a colegio de Maipú con una pistola de fogueo: el menor ya mantenía antecedentes

Tras ser descubierto por Carabineros, el joven de 17 años intentó huir, pero fue detenido en la intersección de avenida El Rosal con Jardines de Maipú.
Carabineros de La Farfana detuvo a un adolescente de 17 años, recién expulsado de un colegio, que intentó ingresar a este con un arma a fogueo adaptada para disparar balines.
Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho debido a un mensaje vía WhatsApp de un grupo de coordinación con directores de recintos de educación del sector.
Frente a la gravedad de la denuncia, uniformados desplegaron patrullajes preventivos en el sector para ubicar al joven y resguardar la seguridad de la comunidad escolar y de los vecinos.
Durante estas diligencias, el menor fue localizado y, al ser identificado por personal policial, intentó escapar a pie. La persecución culminó en la intersección de Avenida El Rosal con Jardines de Maipú, donde finalmente fue detenido.
En el registro de sus vestimentas, Carabineros encontró una pistola a fogueo capaz de disparar balines. El menor ya mantenía antecedentes: El miércoles 15 de abril había sido denunciado en la misma unidad policial por amenazas verbales contra otro estudiante, a quien manifestó su intención de dispararle.
Del procedimiento se informó a la Fiscalía Local de Maipú, que deberá determinar las acciones judiciales correspondientes frente a este nuevo episodio de riesgo en el entorno escolar.
PURANOTICIA