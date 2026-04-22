Detienen a adolescente que intentó ingresar a colegio de Maipú con una pistola de fogueo: el menor ya mantenía antecedentes

Carabineros de La Farfana detuvo a un adolescente de 17 años, recién expulsado de un colegio, que intentó ingresar a este con un arma a fogueo adaptada para disparar balines.

Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho debido a un mensaje vía WhatsApp de un grupo de coordinación con directores de recintos de educación del sector.

Frente a la gravedad de la denuncia, uniformados desplegaron patrullajes preventivos en el sector para ubicar al joven y resguardar la seguridad de la comunidad escolar y de los vecinos.

Durante estas diligencias, el menor fue localizado y, al ser identificado por personal policial, intentó escapar a pie. La persecución culminó en la intersección de Avenida El Rosal con Jardines de Maipú, donde finalmente fue detenido.

ARMA INCAUTADA Y ANTECEDENTES PREVIOS

En el registro de sus vestimentas, Carabineros encontró una pistola a fogueo capaz de disparar balines. El menor ya mantenía antecedentes: El miércoles 15 de abril había sido denunciado en la misma unidad policial por amenazas verbales contra otro estudiante, a quien manifestó su intención de dispararle.

Del procedimiento se informó a la Fiscalía Local de Maipú, que deberá determinar las acciones judiciales correspondientes frente a este nuevo episodio de riesgo en el entorno escolar.

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