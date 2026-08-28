Detienen a 188 prófugos de la justicia en macrooperativo policial a nivel nacional: siete son menores de edad

Un total de 188 personas fueron detenidas a nivel nacional durante en un megaoperativo de captura de prófugos de la justicia, desarrollado entre los días martes 25 y jueves 27 de agosto, por personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros y sus secciones regionales.

El despliegue policial estuvo orientado a la búsqueda y detención de personas requeridas por la justicia, desarrollándose diversos servicios a nivel nacional. Como resultado del operativo, se concretaron 36 detenciones en la región Metropolitana y 152 en otras regiones.

Del total de personas detenidas, 184 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otras cuatro fueron aprehendidas en situación de flagrancia. Asimismo, 26 de los detenidos se encontraban registrados en el Registro Nacional de Prófugos, en tanto que 162 registraban órdenes de detención vigentes.

Respecto de la composición etaria, del total de detenidos 181 corresponden a adultos y siete a menores de edad, de acuerdo con los antecedentes consolidados al término del procedimiento.

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