Detectan almacenamiento irregular de pulpo del norte y merluza del Atlántico en Santiago: 4,6 toneladas de productos del mar incautados

En el marco de los controles constantes a las pesquerías estratégicas, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) detectó el almacenamiento irregular de pulpo del norte y merluza del Atlántico en distintas bodegas de Santiago.

Como parte de las acciones de fiscalización realizadas de forma permanente en la región Metropolitana, este miércoles 17 de junio se llevó a cabo un operativo de control enfocado en la auditoría del inventario del sistema de trazabilidad y en las verificaciones físicas de distintas bodegas de almacenamiento pertenecientes a la empresa Exportadora Yavu Ltda., ubicadas en diversos puntos de la capital.

Durante la inspección, los equipos fiscalizadores de Sernapesca detectaron que los recintos operados por la empresa no se encontraban regularizados ante el Servicio. Además, se encontraron 2.809 kilos de pulpo del norte entero congelado y 1.801 kilos de filete congelado de merluza del Atlántico, ambos sin Acreditación de Origen Legal (AOL).

Frente a esto, Sernapesca procedió a la incautación de los productos para evitar su comercialización, además de cursar la citación correspondiente al representante legal de la empresa.

El director regional de Sernapesca Metropolitana, Marcelo Moreno, destacó que “este importante hallazgo demuestra que nuestra labor de vigilancia sobre la cadena de comercialización rinde frutos”.

“La Acreditación de Origen Legal no es solo un trámite, es una herramienta fundamental para asegurar la trazabilidad, sustentabilidad de los recursos y combatir la pesca ilegal. Continuaremos fiscalizando de forma activa y rigurosa no solo en bodegas, sino en toda la cadena de valor, para seguir protegiendo tanto a los recursos como a los consumidores”, aseguró Moreno.

PURANOTICIA