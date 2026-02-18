Detalles del secuestro de extranjero en Independencia: Se pagó menos de $3 millones por su liberación

Menos de $3 millones y no 30, habrían obtenido los secuestradores del comerciante dominicano plagiado este miércoles en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

Los últimos antecedentes conocido del caso señalan que la víctima sería Marcelino Andrés Solano Ramírez, de 42 años, quien ya había recibido amenazas en sus dos locales de Recoleta.

El comerciante fue secuestrado la noche de este martes en calle Pablo Urzúa, cuando llegaba a su domicilio junto a su pareja, una ciudadana boliviana de 26 años. Ambos fueron abordados por desconocidos en un vehículo.

Según el relato de la mujer, del automóvil descendieron dos sujetos a rostro descubierto, quienes intentaron llevarse por la fuerza al hombre.

La víctima logró huir inicialmente, corriendo hasta la intersección de calles Guanaco con Montau. Sin embargo, en ese punto fue alcanzado, reducido y subido al vehículo, que escapó en dirección sur por calle Guanaco.

Minutos después, cerca de las 00:50 horas, la denunciante recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de su pareja amarrado de pies y manos.

En el mensaje, los desconocidos exigían el pago de $30 millones en efectivo y la entrega de joyas. El pago debía realizarse de forma presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Tras la denuncia, el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Posteriormente, cerca del mediodía, la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmó su liberación en buenas condiciones en la comuna de Lo Prado.

PURANOTICIA