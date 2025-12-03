Después de siete años, Santiago volverá a celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales desde la Torre Entel

Después de siete años, regresarán los fuegos artificiales a la Torre Entel para celebrar el Año Nuevo en Santiago. El show estará a cargo de la productora francesa Groupe F, que organiza los espectáculos de este tipo más famosos del mundo.

"Después de años, Santiago vuelve a encontrarse en el espacio público con un show de clase mundial, lleno de sorpresas, música y entretención para recibir el 2026 como una gran comunidad", informó el alcalde Mario Desbordes.

"Junto a Entel y a nuestro delegado presidencial (Gonzalo Durán), estamos trabajando para que esta sea la mejor fiesta de Año Nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos", añadió.

Según se indicó, el show tendrá una duración de 15 minutos y combinará el despliegue de mil drones con siete mil disparos de pirotecnia.

En tanto, en el espectáculo se presentarán artistas como Américo y La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

La gerenta de Comunicaciones Corporativas de Entel, Patricia Muñoz, señaló que "este 2026 marcará no solo un regreso, sino una renovación completa del espectáculo. Implementaremos tecnología de vanguardia que transformará la Torre en un faro de celebración, creando una experiencia única que sorprenderá a todos los espectadores".

Por su parte el delegado Gonzalo Durán expresó que “esta es una maravillosa noticia para toda la región porque recupera una tradición nacional y metropolitana muy importante, siendo este un reconocido punto de encuentro de la ciudadanía para celebrar el nuevo año".

También anunció que "vamos a generar todas las condiciones desde el punto de vista del ordenamiento del espacio público y de la coordinación con Carabineros para que sea un evento seguro para la familia".

El último espectáculo de Año Nuevo en la Torres Entel fue el 1 de enero de 2019. Desde entonces, fue suspendido primero por el estallido social, luego a la pandemia en 2020 y 2021. En los años siguientes no se realizó por problemas de seguridad. Tradicionalmente, cerca de 400.000 personas se reunían en la Alameda a disfrutar del show.

