Desocupación en Chile llega al 9,5% y registra su mayor alza interanual en el trimestre mayo-julio

La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026 (MJJ 2026), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, explicado por el aumento de 0,7% de la fuerza de trabajo y la disminución de 0,2% en el número de personas ocupadas.

En paralelo, las personas desocupadas aumentaron 10,4%, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes, que crecieron 9,4%, como por quienes buscaban trabajo por primera vez, que aumentaron 20,9%.

La tasa de participación se ubicó en 61,7%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 55,9%, con descensos de 0,1 pp. y 0,5 pp., respectivamente. Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,1%, variación explicada únicamente por el incremento de las personas inactivas habituales, que crecieron 1,3%.

DESEMPLEO FEMENINO SUPERA EL 10 %

Al analizar los resultados por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó un 10,3%, registrando un aumento de 0,6 pp. en doce meses.

Este resultado se explicó por un incremento de 1,7% en la fuerza de trabajo femenina, superior al crecimiento de 1,0% registrado entre las mujeres ocupadas. En tanto, las mujeres desocupadas aumentaron 7,6%, variación incidida exclusivamente por el aumento de las cesantes, que llegó a 8,6%.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, lo que representa un aumento de 1,0 pp. en un año.

El resultado se produjo en un escenario de nula variación de la fuerza de trabajo masculina y una disminución de 1,1% en el número de hombres ocupados. A su vez, los hombres desocupados aumentaron 12,9%, impulsados por el crecimiento de los cesantes (10,2%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (54,6%).

PERSONAS OCUPADAS DISMINUYEN 0,2 %

En términos generales, durante los últimos doce meses, la estimación del total de personas ocupadas registró una caída de 0,2%.

La variación estuvo incidida exclusivamente por los hombres, cuya ocupación disminuyó 1,1%, ya que las mujeres ocupadas aumentaron 1,0% durante el período.

INFORMALIDAD LABORAL ALCANZA EL 26,5 %

Otro de los resultados destacados de la medición corresponde al empleo informal. La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, registrando un aumento de 0,5 pp. en doce meses.

Por sexo, la tasa alcanzó 28,3% entre las mujeres y 25,1% entre los hombres, con variaciones interanuales de 0,8 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 1,6%, incremento explicado exclusivamente por las mujeres, que registraron un alza de 3,9%. En contraste, los hombres ocupados informales disminuyeron 0,4%.

Por sector económico, el aumento del empleo informal se explicó principalmente por los sectores de transporte, que creció 8,2%, y servicios administrativos y de apoyo, con un incremento de 10,2%.

Por categoría ocupacional, en tanto, la variación estuvo incidida por las trabajadoras por cuenta propia (2,6%) y los empleadores (30,5%).

AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente se situó en 9,3%, sin registrar variación respecto del trimestre móvil anterior.

Este indicador elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en el comportamiento coyuntural de la tasa de desocupación.

REGIÓN METROPOLITANA REGISTRA UN 9,5 %

En la región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó un 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, lo que representa un aumento de 0,3 pp. en doce meses.

El resultado se explicó por un incremento de 0,2% de la fuerza de trabajo, mientras que las personas ocupadas registraron una disminución de 0,1%.

De esta manera, los resultados de la ENE muestran un aumento interanual de la desocupación a nivel nacional, acompañado de una disminución en el número de personas ocupadas y de un incremento de la informalidad laboral.

PURANOTICIA