La tasa de desocupación nacional alcanzó un 10,0% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, explicado por el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,3%) y la disminución de las personas ocupadas (-0,4%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron un 19,7%, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (19,9%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (17,6%).

En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación llegó al 10,7%, registrando un incremento de 1,9 pp. en doce meses. Este resultado se explicó por el aumento de 2,3% de la fuerza de trabajo, superior al 0,2% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas aumentaron un 24,3%, incididas tanto por las cesantes (24,6%) como por aquellas que buscaban empleo por primera vez (21,8%).

Entre los hombres, la tasa de desocupación se situó en un 9,4%, lo que representó un alza de 1,2 pp. en un año. Este resultado estuvo asociado al crecimiento de 0,5% de la fuerza de trabajo y a la disminución de 0,8% de los hombres ocupados. Asimismo, los desocupados aumentaron un 15,8%, incididos por los cesantes (16,0%) y quienes buscaban trabajo por primera vez (13,0%).

CAÍDA EN PERSONAS OCUPADAS

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas registró una disminución de 0,4%, resultado explicado exclusivamente por la caída en los hombres (-0,8%), ya que las mujeres ocupadas experimentaron un aumento de 0,2%.

Por sector económico, la contracción de la población ocupada estuvo principalmente incidida por información y comunicaciones (-18,9%), industria manufacturera (-4,7%) y otras actividades de servicios (-11,5%). En tanto, según categoría ocupacional, las principales disminuciones se registraron entre las personas asalariadas formales (-2,6%) y el personal de servicio doméstico (-2,5%).

La tasa de ocupación informal alcanzó un 27,0%, registrando un incremento de 0,8 pp. en doce meses. Al desglosar por sexo, el indicador llegó al 29,3% en las mujeres y al 25,2% en los hombres, con aumentos de 1,1 pp. y 0,5 pp., respectivamente.

Por otra parte, las personas ocupadas informales aumentaron un 2,7%, impulsadas tanto por las mujeres (4,1%) como por los hombres (1,4%). Según sector económico, este incremento estuvo explicado principalmente por transporte (17,5%) y actividades de salud (26,7%). Por categoría ocupacional, en tanto, incidieron los trabajadores por cuenta propia (3,8%) y el personal de servicio doméstico (7,1%).

ESTACIONALIDAD Y RM

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente, indicador que elimina los efectos de factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que inciden en su comportamiento coyuntural, se ubicó en 9,9%, lo que representó un aumento de 0,3 pp. respecto del trimestre móvil anterior. Este resultado respondió al crecimiento de la fuerza de trabajo (0,9%), impulsado por el incremento de las personas desocupadas (3,4%) y ocupadas (0,6%).

Finalmente, en la región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó un 10,5% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, registrando un alza de 1,9 pp. en doce meses. Este resultado se explicó por la disminución de la población ocupada (-0,6%) y el aumento de la fuerza de trabajo (1,5%).

Por sector económico, la caída de la población ocupada en la Región Metropolitana estuvo incidida principalmente por información y comunicaciones (-23,5%) e industria manufacturera (-9,4%). Asimismo, por categoría ocupacional, las mayores incidencias correspondieron a las personas asalariadas formales (-4,7%) y las personas asalariadas informales (-2,3%).

PURANOTICIA