Un hombre fallecido y un menor de edad herido dejó una balacera registrada durante la madrugada de este viernes al interior de la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

El hecho quedó al descubierto luego de que dos personas heridas, de 28 y 16 años, ingresaran al Hospital Barros Luco. El primero falleció producto de múltiples impactos balísticos en el rostro y los brazos, mientras que el adolescente resultó con una lesión en uno de sus pies.

Debido a las características del ataque, las diligencias investigativas quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y del OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar a los responsables.

Al respecto, el fiscal ECOH Pablo Sabaj señaló que "el día de hoy, en un sector de San Joaquín, específicamente en la población La Legua, una persona mayor de edad recibió múltiples disparos, debido a lo cual falleció".

"Resultó también lesionada otra persona, en este caso un menor de edad, que resultó con lesiones en una pierna", añadió.

PURANOTICIA