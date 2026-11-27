Una mujer de nacionalidad chilena, de 34 años, perdió la vida durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, luego de una violenta colisión entre dos vehículos en la comuna de Santiago. El accidente también dejó a otras dos personas con lesiones de gravedad, quienes debieron ser trasladadas hasta un centro asistencial.

La emergencia se registró en avenida Matta, en las inmediaciones de calle San Francisco, donde la fuerza del impacto provocó además la caída de un poste y un semáforo, generando complicaciones para la circulación vehicular en el sector. En ese contexto, se informó que uno de los vehículos huía tras evadir fiscalización.

La víctima fatal viajaba en uno de los automóviles involucrados, cuyo conductor presuntamente realizaba transporte informal de pasajeros. Esta circunstancia forma parte de los antecedentes que deberán ser aclarados durante la investigación.

Los vehículos eran conducidos por dos hombres chilenos de 46 y 25 años, quienes, según la información disponible, no mantenían antecedentes policiales.

Debido a la gravedad del accidente, Carabineros dispuso la concurrencia de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cuyos funcionarios quedaron a cargo de los peritajes para reconstruir la dinámica de la colisión y establecer las eventuales responsabilidades.

El procedimiento policial y los trabajos investigativos también obligaron a implementar cortes de tránsito en distintos puntos de avenida Matta y sus calles cercanas.

Las medidas se mantuvieron mientras los equipos especializados desarrollaban las diligencias para esclarecer el accidente, por lo que se llamó a los automovilistas a considerar vías alternativas para evitar mayores inconvenientes.

PURANOTICIA