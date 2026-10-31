Descubren presunta desarmaduría clandestina en Pirque: un detenido por receptación

Una camioneta que portaba una patente correspondiente a otro automóvil fue una de las primeras irregularidades detectadas por Carabineros durante un procedimiento que terminó con el descubrimiento de una presunta desarmaduría clandestina en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana.

El operativo, desarrollado durante la mañana de este sábado, permitió detener a un hombre de 66 años por el delito de receptación, luego de que personal policial encontrara varios vehículos y diversas especies asociadas a automóviles al interior de un recinto ubicado en el sector San Vicente.

La intervención comenzó después de que un representante de empresas aseguradoras de vehículos se comunicara con el teléfono del cuadrante para alertar sobre un inmueble donde presuntamente se realizaba el desarme de automóviles con encargo por robo.

Tras recibir la información, funcionarios de la 65ª Comisaría de Pirque acudieron al lugar para verificar los antecedentes.

Desde el exterior del recinto, los efectivos observaron una camioneta Dodge Durango de color gris, cuya placa patente no correspondía al vehículo, sino a un Kia Río 5.

Ante esta situación, Carabineros se entrevistó con el encargado del inmueble, un hombre de 66 años, a quien solicitaron antecedentes sobre la procedencia del automóvil.

Sin embargo, el sujeto no entregó información respecto del vehículo, aunque autorizó voluntariamente el ingreso de los funcionarios policiales para realizar una inspección.

VEHÍCULOS CON PATENTES IRREGULARES

Una vez dentro del recinto, Carabineros encontró un segundo automóvil, correspondiente a un Jeep Grand Cherokee.

Si bien este vehículo no registraba un encargo vigente por robo, los funcionarios detectaron una irregularidad en la identificación grabada en sus vidrios.

Según los antecedentes policiales, el grabado correspondía a otra patente asociada a un automóvil del mismo modelo, el cual sí mantenía un encargo por robo desde el 4 de octubre de 2026, tras una denuncia realizada en la comuna de Macul.

El hallazgo motivó una revisión más amplia del inmueble, donde los efectivos constataron la presencia de aproximadamente siete vehículos adicionales y diversas especies vinculadas a estos.

A raíz de las irregularidades detectadas, Carabineros procedió a detener al encargado del recinto por el delito de receptación.

El hombre fue trasladado a una unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras el procedimiento, el inmueble quedó bajo custodia de una patrulla mixta, mientras se solicitaba la concurrencia de personal especializado del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros.

La intervención de esta unidad permitirá profundizar las diligencias destinadas a establecer la procedencia de los automóviles y las especies encontradas en el lugar.

Finalmente, todos los antecedentes recopilados durante el operativo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de determinar las diligencias investigativas que correspondan.

PURANOTICIA