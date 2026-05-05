Desconocidos matan a sujeto de 20 años tras perseguirlo por las calles de Independencia

Un joven de alrededor de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes 5 de mayo en la vía pública de la comuna de Independencia, luego de haber sido perseguido por varios metros por los homicidas que presuntamente le iban disparando, ya que la cuadra quedó con numerosa evidencia balística.

El ataque ocurrió pasada la 1:00 hora de la madrugada en la intersección de calles Escanilla con Colón, donde la víctima fue interceptada por desconocidos a bordo de un vehículo, que comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en el mismo lugar. Luego, se dieron a la fuga.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La fiscal Marcela Adasme indicó que al parecer la víctima fue perseguida por los agresores para dispararle, señalando que "es una posibilidad, teniendo en cuenta que la evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que lo fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá".

Por su parte, el comisario Marcelo Navarro, de la BH Centro Norte, indicó que "en circunstancias que la víctima transitaba por la calle, es abordada por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y cae al suelo".

Añadió que "hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20 a 25 disparos. Podría haber más de un arma, pero eso va a ser materia de la investigación".

PURANOTICIA