Descartan riesgo de tsunami ante fuerte sismo en Rapa Nui

La mañana de este sábado, un fuerte movimiento telúrico se registró al noroeste de Rapa Nui, en la región de Valparaíso, del cual se descartó posibilidad de un tsunami en las costas de Chile.

Según informó El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, el temblor tuvo lugar específicamente a 721 kilómetros al noroeste de Rapa Nui, con una magnitud 5,1, el cual no mantiene las condiciones para un riesgo de tsunami.

“SHOA indica que sismo magnitud 5.1 a 721 km al NO de Isla de Pascua, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, comunicó Senapred en su cuenta de X (ex Twitter).

PURANOTICIA