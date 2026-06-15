Desbordes propone eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras nueva vandalización a la Fuente Alemana

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció una querella por el nuevo hecho de vandalismo que afectó a la Fuente Alemana del Parque Forestal, y culpó al Consejo de Monumentos Nacionales por "inacción", pidiendo que sea eliminado.

El tradicional monumento amaneció con pintura azul tras un nuevo ataque de desconocidos. En mayo, sufrió el robo de piezas de bronce con sierras, por lo que sufrió graves daños en la garra del cóndor y otras partes de la escultura.

"Quiero denunciar al Consejo de Monumentos Nacionales por su inacción. Hace más de un año el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia, alta, bonita, de buen nivel, la misma que se usa en capitales europeas para proteger los monumentos", señaló el jefe comunal.

"Lamentablemente, el Consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable. No hay un argumento técnico, es solo porque a ellos no les gusta", añadió la autoridad, quien estuvo acompañado por la diputada republicana Javiera Rodríguez en su denuncia.

Desbordes exigió "dictar una norma de cómo se tratan los monumentos, y eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales. Vuelvo a respaldar el Registro Nacional de Vándalos. Me parece que es una tremenda medida, porque hasta ahora este tipo de acciones sale prácticamente gratis".

Por su parte, la diputada Rodríguez expresó que "es una oportunidad para evaluar el Registro de Vándalos, para aumentar las penas, y también es un gran mensaje para la ciudadanía y decirle que ya no es posible ni concebible que los rayados, que los grafitis, que las incivilidades sean tan latentes y no tengan ningún castigo en nuestra sociedad".

IMÁGENES:

PURANOTICIA