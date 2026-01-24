Desbordes defiende gabinete de Kast: “Es de unidad y de emergencia”

En medio del despliegue de ayuda hacia las zonas afectadas por los incendios forestales, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, destacando su perfil técnico, transversal y orientado a enfrentar un escenario de emergencia.

El jefe comunal aseguró que la nómina ministerial responde al enfoque planteado por el mandatario electo, remarcando que se trata de un “gabinete de unidad” y “gabinete de emergencia”, donde la prioridad estaría puesta en lo técnico. En ese sentido, afirmó que es el equipo con más independientes desde el retorno a la democracia.

Consultado por las críticas sobre cuotas políticas, Desbordes relativizó la discusión considerando el contexto actual del país. “Hoy día… no tiene ninguna importancia”, señaló, aunque indicó que para las subsecretarías “Renovación está proponiendo nombres”, dentro de un proceso normal de apoyo de los partidos.

Respecto a los cuestionamientos a la trayectoria de algunos ministros designados, el alcalde llamó a darles espacio antes de emitir juicios. “Déjenlos trabajar y una vez que hagan su labor, que se les evalúe por su trabajo”, sostuvo, calificando las críticas como reclamos temporales.

Finalmente, Desbordes adelantó que ya mantiene coordinación con varios integrantes del futuro gabinete, mencionando reuniones próximas con Iván Poduje (Vivienda) y Louis de Grange (Transportes), además de vínculos con Claudio Alvarado (Interior), Francisco Undurraga (Cultura) y Judith Marín (Mujer). También recalcó que seguirá trabajando con las actuales autoridades hasta el 11 de marzo, en coordinación permanente con distintas instituciones del Gobierno.

PURANOTICIA