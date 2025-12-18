Desbaratan red de microtráfico en Cerro Navia y detienen a 11 personas: usaban imagen de Pablo Escobar para vender droga

Un operativo antidrogas desarrollado por personal especializado del OS7 de Carabineros permitió intervenir cinco domicilios vinculados al microtráfico de drogas en la comuna de Cerro Navia, procedimiento que culminó con la detención de 11 personas.

Según los antecedentes policiales, entre los detenidos se encuentran dos individuos que mantenían órdenes de detención vigentes: una por el delito de microtráfico de drogas y otra por el delito de robo.

Durante los allanamientos, el personal policial logró incautar diversas sustancias ilícitas, entre ellas pasta base de cocaína, marihuana y ketamina, además de otras drogas.

Todas ellas se encontraban dosificadas y listas para su comercialización, lo que confirma su destino para la venta a pequeña escala.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores del OS7 fue la forma de presentación de la droga incautada, la cual estaba dosificada en bolsas que contenían el retrato del narcotraficante internacional Pablo Escobar, situación que fue incorporada como antecedente dentro de la investigación.

La capitán Belén Galaz, informó que, en lo que va del año, el OS7 ha realizado aproximadamente 50 intervenciones en la comuna de Cerro Navia, concentradas principalmente en la persecución del microtráfico de drogas, como parte del trabajo permanente de control y prevención en el territorio.

Toda la información sobre este procedimiento fue entregada por la capitán María Belén Galaz, quien destacó el trabajo investigativo y operativo desarrollado por el personal especializado de Carabineros de Chile.

PURANOTICIA