Desbaratan banda criminal dedicada al robo de cobre que operaba en ocho regiones y que luego exportaban de manera ilegal a China

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre hacia China. La red operaba en ocho regiones -Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío- y trasladaba el material en camiones hasta Iquique, desde donde era enviado por vía marítima bajo la fachada de cargas de chatarra.

El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que la banda utilizaba una “dinámica de la sustracción de cobre sistemática a la red pública al sistema de energía nacional (...) sustraían de manera permanente el cable de este servicio esencial para el país para poder reducirlo, venderlo, procesarlo, venderlo, para finalmente ser exportado hacia el país de China”.

Añadió que “se concedieron 50 órdenes de entrada de registro, 25 de detención, las cuales fueron materializadas recientemente, teniendo resultados favorables en aquel sentido logrando la detención de 22 blancos investigativos directamente relacionados con esta organización. Destacar que estas personas vinculadas e imputadas en esta causa las tenemos relacionadas con 13 empresas relacionadas al rubro”.

Por su parte, el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Hugo Haeger, advirtió que el esquema también afectó al patrimonio fiscal: “Con el IVA Exportador, esta organización pudo recibir reintegros por alrededor de $58.000.000.000”.

Según detalló, las diligencias permitieron “establecer el modo de operar, que era el robo de cable eléctrico y de telecomunicaciones en el sur del país, tanto cable aéreo como soterrado, de empresas que lo ponían a disposición para la ciudadanía, afectando de mayor forma a todos los chilenos”.

La fiscal regional subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, precisó que la investigación se extendió por más de un año y permitió desbaratar una “organización criminal dedicada a la adquisición, al acopio, transporte, a la comercialización y, finalmente, a la exportación de cobre de origen ilícito en nuestro país. Dentro de esto, se pudo destacar los distintos roles de carácter permanente y, obviamente, con una jerarquía específica que conforman esta organización”.

Según la persecutora, “participaban muchas chatarrerías mediante empresas de fachadas, lo cual tenía por objeto legalizar las operaciones que se realizaban, y además también blanquear las ganancias a través de facturas falsas e instrumentos tributarios adulterados y, por lo tanto, así blanquear ese origen ilícito también de estas ganancias”.

De Miguel agregó que se constató la participación de “dos clanes familiares muy importantes, tanto en el sur como en el norte, y además también de una persona intermediaria que actuaba como pasamanos trayendo el cobre desde la zona sur, hasta llegar finalmente al norte y siendo exportado desde Iquique a mercados del Asia”.

Sobre el material sustraído, puntualizó que “pasaba por un proceso de quemado, pelado o trituración, que tenía por objeto justamente perder la trazabilidad para que las empresas no pudieran reconocer la procedencia de este cobre”.

El operativo, denominado operación Alto Voltaje, derivó en 22 detenidos, entre ellos los líderes y principales brazos operativos, además de la intervención de 49 domicilios en siete regiones. Se incautaron 187 toneladas de cobre, junto con 63 propiedades, 40 vehículos, 11 armas y municiones. La investigación determinó que entre 2020 y 2025 la organización movió cerca de US$917 millones.

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