Desarticulan organización dedicada al robo violento de vehículos de apps de transporte y al tráfico de armas de fuego en Santiago

Un operativo simultáneo del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía SAC, desarticuló una organización dedicada al robo violento de vehículos de aplicaciones de transporte y al tráfico de armas de fuego en el sur y poniente de Santiago.

Los involucrados utilizaban plataformas digitales para exhibir las especies sustraídas y las armas en su poder, antecedente que permitió a la Fiscalía, a cargo del fiscal Eduardo Pontigo Riquelme, identificar a los responsables y solicitar órdenes de detención y allanamiento para siete domicilios en El Bosque, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y San Ramón.

El operativo dejó cinco personas detenidas -cuatro menores de edad, más una quinta sorprendida en flagrancia por receptación de vehículo motorizado-, además de otros cuatro integrantes de la organización que ya cumplían internación provisoria por causas anteriores.

En el procedimiento se incautaron dos pistolas, cuatro celulares y el vehículo utilizado por los imputados.

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