Desarticulan clan familiar dedicado al narcotráfico en Melipilla: 11 detenidos

Detectives de MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal Melipilla, junto con unidades territoriales de la Región Policial Metropolitana, lograron la detención de 11 personas por el delito de Tráfico de drogas e infracción a la ley sobre control de Armas y Explosivos.

En coordinación con la Fiscalía SACFI Occidente se dio cumplimiento a 21 órdenes de entrada y registro en domicilios ubicados dentro de los sectores oriente y sur-poniente de la comuna de Melipilla.

Durante el operativo, los detectives incautaron armamento y munición, entre ellos, dos escopetas calibre 12, una pistola marca Glock, 19 cartuchos .40, 63 cartuchos .45 y 83 cartuchos calibre 12. Además, se decomisó droga y dinero en efectivo.

El subprefecto Francisco Letelier, jefe de la Bicrim de Melipilla, señaló que detectives "desarrollaron una extensa investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, logrando desarticular una organización criminal de carácter familiar que operaba en diversos sectores de la comuna de Melipilla".

La investigación estableció que "los integrantes de la organización se dedicaban a la comercialización y distribución de distintas sustancias ilícitas, tales como clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa, manteniendo además una importante capacidad logística y un considerable poder de fuego destinado a resguardar sus operaciones ilícitas".

"Se materializó la entrada y registro de 21 inmuebles de la comuna Melipilla, logrando la detención de 11 personas, de las cuales 9 corresponden a sexo masculino, dos a sexo femenino, todos de nacionalidad chilena, con antecedentes policiales", indicó el subprefecto Letelier.

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