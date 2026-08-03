Corte revierte rebaja de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había rebajado la medida cautelar de Manuel Monsalve a arresto domiciliario nocturno.

Luego de escuchar los alegatos de José Pérez Calaf por parte de la Fiscalía, del defensor Víctor Providel por parte de la Defensoría Penal Pública y de la abogada María Elena Santibáñez por la parte querellante, se resolvió acoger el recurso del ente persecutor y ordenar que el exsubsecretario vuelva al arresto domiciliario total.

El tribunal de alzada concluyó que una menor restricción para el imputado podría constituir un peligro para la seguridad de la denunciante.

El fallo fue dividido: tuvo dos votos a favor de la ministra Jenny Book y el ministro Christian Carvajal. El único disidente fue el ministro Guillermo Rodríguez.

“En su lugar se determina que se mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario total del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal al imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides”, agrega la resolución.

Cabe señalar que la exautoridad, quien es investigada por abuso sexual y violación a una subalterna cuando trabajaban en el Gobierno, ya había estado cumpliendo arresto domiciliario total en su vivienda de Viña del Mar, hasta la rebaja de la cautelar el pasado 23 de julio.

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