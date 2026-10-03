Desarticulan banda narco en la "Pequeña Caracas" de Estación Central

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Bicrim Cerrillos detuvieron a cuatro ciudadanos extranjeros, de nacionalidad colombiana, quienes integraban una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y que operaban en el sector conocido como “Pequeña Caracas”, de la comuna de Estación Central.

El jefe de la Bicrim Cerrillos, prefecto Mauricio Fuente, detalló que los sujetos se dedicaban a la venta Clorhidrato de Cocaína y Cocaína Base, abasteciendo a diversos micro traficantes de Estación Central.

Los individuos utilizaban un departamento como su residencia y como acopio de drogas. Tras el proceso investigativo, se allanó dicho inmueble incautando 5.341,33 gramos de cocaína base, equivalente a 26.707 dosis, avaluado en $26.707.000; 1.297,13 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a 2.594 dosis, avaluado en $25.942.600.

Además, la policía encontró 98 municiones calibre 9mm, 51 municiones calibre .40 y 1 cargador de pistola marca Bersa, además de dinero en efectivo y otras especies de interés para el desarrollo de la investigación.

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