Desarticulan banda narco de chilenos y colombianos e incautan 33 kilos de cocaína y 14 mil comprimidos de éxtasis

La Policía de Investigaciones (PDI) capturó a una banda narco que ingresaba droga por la frontera norte, oculta en estructuras de muebles, para comercializarla en la región Metropolitana.

La investigación culminó con la detención de dos colombianos en situación irregular y de dos chilenos, además de la incautación de 33 kilos de cocaína y 14 mil comprimidos de éxtasis.

El modus operandi del grupo consistía en ocultar la droga en sillones refaccionados, ingresarlos por pasos fronterizos no autorizados y luego enviarlos por courrier a la región Metropolitana.

Detectives de la Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado hicieron el seguimiento de la droga, identificaron a los involucrados y procedieron a sus detenciones en la zona poniente de la región.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que los cuatro detenidos serán formalizados por delitos contemplado en la Ley 20.000 de tráfico de drogas.

PURANOTICIA