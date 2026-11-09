Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Puente Alto: siete personas fueron detenidas

Detectives de la agrupación Modelo Territorial Cero (MT0) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puente Alto dieron un golpe al trafico en la población Carol Urzúa, considerado un barrio prioritario de la comuna.

Los oficiales MT0 lograron la detención de siete personas tras la intervención de cuatro domicilios que eran usados para la venta de drogas en el sector.

El subprefecto Lucas Riroroco, jefe de la PDI Puente Alto, destacó que “parte importante de la droga incautada era clorhidrato de cocaína, además de cocaína base, cannabis y ketamina, lo que se traducía en un avalúo comercial de más de 6 millones de pesos”.

“A su vez, el trabajo de los detectives permitió incautar una pistola Smith & Wesson, calibre 9mm, con su respectivo cargador con 12 cartuchos”, añadió.

De las siete personas detenidas, tres son mujeres, dos de ellas con un largo historial de detenciones ligadas a tráfico de drogas.

También se incautaron más de 800 mil pesos en efectivo, comprimidos de clonazepam, teléfonos celulares y elementos de dosificación para la droga que sería vendida en la en la población Carol Urzúa.

(Imagen: PDI)

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