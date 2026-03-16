Derriban mausoleos narco, rucos y retiran 14 cámaras instaladas irregularmente en Lo Espejo

Este lunes, la Municipalidad de Lo Espejo junto a Carabineros desarrollaron un megaoperativo de seguridad enfocado en el retiro de tres estructuras irregulares asociadas al narcotráfico y a diversas actividades delictivas en diferentes puntos de la comuna.

La jornada estuvo enfocada en el derribo de mausoleos narco, rucos asociados a venta y consumo de drogas y el retiro de 14 cámaras instaladas irregularmente para el control territorial por parte de bandas criminales.

“Continuamos combatiendo la delincuencia y devolviendo la seguridad a la comunidad. Hoy retiramos tres estructuras ligadas a la apología narco y a la venta y consumo de drogas como parte de un plan estructural mediante el cual estamos quitándole espacio a la delincuencia”, mencionó el alcalde subrogante de Lo Espejo Felipe Droguett.

Además, la autoridad comunal valoró el trabajo colaborativo afirmando que “va a ser muy importante que el nuevo gobierno pueda seguir apoyando todo lo que hemos avanzando gracias a las estrechas relaciones que tenemos con los distintos organismos de seguridad”.

Por su parte, el comisario de la 11 Comisaría de Lo Espejo, Nicolás Ortega dijo que “en estas estructuras se realizaban diversas actividades ilícitas y delictivas. En base a eso, se realizó este operativo para eliminarlas”.

Y agregó que “se hace un llamado a realizar las denuncias correspondientes, porque de esa forma Carabineros y la Municipalidad tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en los lugares”.

En tanto, una vecina que entregó su testimonio de manera anónima valoró que “la alcaldesa Javiera Reyes ha sido muy guerrera y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Estos operativos ayudan a que alguien les ponga un freno y que sepan que no pueden hacer lo que quieren”.

El megaoperativo se extendió por cerca de seis horas y concluyó sin detenidos ni hechos de violencia.

(Imagen: Municipalidad de Lo Espejo)

PURANOTICIA