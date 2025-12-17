Denunciante de Monsalve sigue con licencia médica y permanecerá en la Subsecretaría del Interior durante el próximo Gobierno

La funcionaria que denunció al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por delitos sexuales aún se mantiene con licencia médica y a contar del 11 de marzo de 2026 conservará su trabajo cuando asuma José Antonio Kast como Presidente.

Los 14 meses de licencia médica de la denunciante han estado marcados por dificultades. En marzo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) suspendió el pago de sus licencias, lo que abrió un nuevo frente judicial. Tras la publicación de esta situación en junio, su abogada penal, María Elena Santibáñez, advirtió que la mujer “estaba muy afectada ya que esa era su única fuente de ingresos” y que, en ese escenario, no podía subsistir, según consigna La Tercera.

Con el patrocinio de Santibáñez y del abogado Rodrigo Azócar, la denunciante inició un litigio laboral que concluyó hace pocas semanas con un fallo favorable. Gracias a esa resolución, ha podido seguir recibiendo sus ingresos, pese a los reparos de la Compin.

Fuentes del Ministerio del Interior señalan que la asesora continúa con permisos médicos y que mantendrá su vínculo con la Subsecretaría hasta después de marzo, cuando asuma el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. La razón es que los trámites judiciales se extenderán hasta esas fechas.

Consultada por el citado medio, la Subsecretaría del Interior aseguró que ha dado “estricto cumplimiento con sus obligaciones legales y se ha puesto a disposición de los organismos fiscalizadores y tribunales de justicia”. Añadió que existe un juicio de tutela laboral en curso en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde el Consejo de Defensa del Estado representa a la repartición. Según la entidad, “en cumplimiento de las leyes 18.834 y 21.675 (…) la situación laboral de la asesora no puede sufrir modificaciones hasta que este juicio concluya”.

En paralelo, el viernes 12 la Defensoría Penal Pública fue notificada del cierre de la investigación contra Monsalve, imputado por delitos de violación y abuso sexual desde hace más de un año. Desde su domicilio en Viña del Mar, donde cumple arresto domiciliario total, la exautoridad reclamó que no fue informado oficialmente y que se enteró “por la prensa”. “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes”, señaló en un comunicado.

En el mismo texto, el imputado aseguró que probará su inocencia y adelantó que junto a su abogado, Víctor Providel, evaluará si la investigación está “realmente agotada”. Según especialistas, tras el cierre de la indagatoria corre un plazo de diez días para que la Fiscalía presente acusación o para que la defensa solicite reabrir el caso. Esa sería la próxima jugada de Monsalve: pedir un nuevo plazo.

El médico y su defensa han insistido en que faltan diligencias, especialmente relacionadas con el restaurante Ají Seco Místico, donde él y la denunciante compartieron la tarde del 22 de septiembre de 2024. Sin embargo, la ley solo permite una reapertura y debe ser para diligencias pendientes, lo que será discutido en audiencia.

La abogada querellante María Elena Santibáñez rechaza esta estrategia, pues sostiene que las prórrogas afectan el bienestar de su representada. Otras fuentes del caso apuntan a que Monsalve busca ganar tiempo en arresto domiciliario antes de una eventual condena de cárcel.

PURANOTICIA