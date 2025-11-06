Demócratas pide al presidente de la Cámara tramitar la acusación constitucional contra Pardow antes de las elecciones

Los parlamentarios de Demócratas, Joanna Pérez, Érika Olivera, Jorge Saffirio y Víctor Pino solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados que se tramite la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow antes de las elecciones.

A través de una carta, aseguran que se encuentran “preocupados por la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, debido a la relevancia política y social que tiene esta causa, dado el impacto que las decisiones y responsabilidades del exministro han tenido sobre el bolsillo de los ciudadanos, en especial por los errores en los cobros de tarifas eléctricas que afectaron a miles de hogares en nuestro país”.

Pérez señaló que “es urgente que el Congreso cumpla con su deber fiscalizador en el marco constitucional, asegurando claridad y justicia en este proceso antes de los próximos comicios”.

“Creemos que una pronta resolución de este libelo acusatorio permitirá dar señales claras a la ciudadanía sobre la responsabilidad política y jurídica de quienes ejercen altos cargos públicos, fortaleciendo así la confianza en nuestras instituciones democráticas y acercando las decisiones relevantes del país a la ciudadanía”, señaló el diputado Pino.

Por su parte, la diputada Olivera manifestó que “una vez más vemos cómo se ha golpeado el bolsillo de las familias chilenas. No se trata solo de las alzas en las cuentas de la luz: también hemos visto aumentos en el agua, el gas y otros servicios básicos. Las personas ya no dan más, y lo mínimo que merecen es transparencia y responsabilidad en cómo se toman estas decisiones que afectan directamente su día a día”.

