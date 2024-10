Demócratas insisten en renuncia de ministra Tohá por el «Caso Monsalve»: "Debe asumir su responsabilidad política"

Los parlamentarios de Demócratas llamaron al gobierno a tomar acciones en relación con la responsabilidad política de la ministra del interior, Carolina Tohá, por los últimos hechos conocidos en el «Caso Monsalve», y advirtieron que si esto no ocurre, tomarán medidas junto a las distintas bancadas de oposición.

“Las explicaciones de la ministra Tohá son absolutamente contradictorias. Ella aseguró a todo el país que había hablado con el señor Monsalve el día jueves, pero ahora nos enteramos de que se comunicaron el día martes para advertirle sobre diligencias de la PDI en su contra”, comentó el diputado Miguel Ángel Calisto.

“Todo esto es una artimaña por parte del gobierno para encubrir un hecho delictivo de un funcionario de confianza del Presidente de la República”, subrayó.

Por su parte, la jefa de la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes, Joanna Pérez, afirmó que “es insostenible que la ministra continúe en el cargo. No sé qué está pensando este gobierno, y sin duda, como oposición, tomaremos una decisión. Sin embargo, consideramos que el Presidente ha actuado de manera positiva, poniéndose a disposición de la justicia, aunque no nos gusta verlo involucrado en esta situación”.

Asimismo, advirtió que “si el gobierno no actúa esta semana, se arriesga a que presentemos una acusación constitucional. He solicitado a las distintas oposiciones que nos articulemos. Realmente esperamos que el gobierno tome alguna decisión, pero al parecer no lo hará”.

Calisto agregó que “es grave que la ministra del Interior no dé explicaciones, ya que no puede exponer al Presidente de la República a declarar ante la fiscalía, cuando fue ella quien manejó toda la información del proceso. La ministra Tohá debe asumir su responsabilidad política y le exigimos que, por dignidad, renuncie”.

PURANOTICIA