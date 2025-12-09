Delincuentes roban cerca de $100 millones en perfumes desde exclusivo local en Vitacura

Una exclusiva tienda de perfumes de Vitacura fue blanco de un millonario robo por parte de delincuentes que ingresaron al lugar mediante un forado.

La tienda estaba cerrada por el fin de semana largo, lo que fue aprovechado por los antisociales para perforar una pared por la parte posterior y escapar con perfumes avaluados en $100 millones.

El robo ocurrió la tarde de este lunes en el local ubicado en Francisco de Aguirre con Alonso de Córdova y, tras activarse la alarma, Carabineros concurrió al lugar.

Sin embargo, los delincuentes ya habían escapado con los perfumes de distintas marcas en su poder y los carabineros sólo pudieron constatar el millonario robo.

La capitán Tamara Valenzuela, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Andes, confirmó que los antisociales provocaron un forado y que "sustrajeron perfumes de distintas marcas avaluados en un robo millonario".

