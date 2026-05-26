Delincuentes roban automóvil con bebé de cuatro meses en su interior en Puente Alto

Delincuentes robaron un vehículo con una bebé de cuatro meses a bordo, después de asaltar a una mujer en la comuna de Puente Alto. No obstante, los antisociales abandonaron el automóvil a pocos metros, tras activarse el cortacorriente.

Los hechos se iniciaron en la intersección de calles Río Nilahue con Yelcho, donde la banda fracasó en un primer intento de robo. Pero los delincuentes volvieron a la carga en la calle Lago de Todos los Santos, donde interceptaron e intimidaron con un arma de fuego a una mujer que llegaba a su domicilio junto a su pequeña hija.

La mujer no alcanzó a bajar a su hija de cuatro meses de su interior, por lo que comenzó a gritar y a pedir ayuda. Los vecinos salieron en persecución de la banda, que dejó abandonado el auto con la lactante a pocos metros tras la activación del cortacorriente.

"La madre y su hija fueron abordadas por cuatro sujetos premunidos con armas de fuego. La intimidaron y retiraron de su vehículo. La abuela opuso resistencia, siendo sustraído este vehículo con la menor en su interior", indicó el teniente Fernando Muñoz, oficial de ronda Cordillera de Carabineros.

Junto a ello, precisó que "debido a que este vehículo contaba con un sistema de cortacorriente, no habría avanzado más de 500 metros, quedando en Camilo Henríquez, donde quedó con la menor en su interior sin ninguna lesión".

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