Decretan nueva alerta ambiental en la región Metropolitana por mala calidad del aire

La Delegación Presidencial decretó una nueva alerta ambiental en la región Metropolitana para este martes 26 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la zona.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante la persistencia de la contaminación ambiental.

Cabe hacer presente que la restricción vehicular afecta a las patentes terminadas en 0 y 1. Además, entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

PURANOTICIA