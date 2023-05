Delincuentes roban $450 millones en teléfonos celulares desde bodega en Pudahuel

Delincuentes protagonizaron un millonario robo de celulares desde la bodega San Francisco, ubicada en la comuna de Pudahuel.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 17:00 horas de este miércoles, cuando alrededor de cuatro sujetos llegaron en dos vehículos al lugar.

Los individuos se llevaron celulares de la marca Apple, que fueron avaluados en cerca de $450 millones y luego huyeron del recinto.

El capitán Mauricio Barras, de la Prefectura Santiago Occidente, señaló que "al ingresar al centro de bodegas logran sustraer diferentes celulares y se retiran del lugar en dirección desconocida".

De forma preliminar, se estableció que habrían portado armas al momento de cometer el delito, pero no hicieron uso de ellas: "No hay personas lesionadas y no hay uso de armas de fuego en el lugar", detalló el capitán.

La Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Robo Occidente de la PDI a realizar las pericias correspondientes.

PURANOTICIA