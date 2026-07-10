Delincuentes atropellan a una mamá que intentó rescatar a sus hijos durante violento "abordazo" en la comuna de Maipú

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por delincuentes que protagonizaron un violento "abordazo" a un vehículo durante la noche de este jueves en Maipú. La víctima intentó rescatar a sus hijos cuando los antisociales escapaban.

El hecho se registró en la intersección de las calles San Ignacio con Los Inquilinos, donde cinco delincuentes armados con un arma de fuego y un martillo interceptaron un vehículo en el que se trasladaban dos mujeres adultas y cuatro menores de edad, quienes regresaban de una fiesta.

La conductora se dirigía al domicilio de una de las mujeres para dejar a sus dos hijos cuando fue sorprendida por los antisociales, quienes obligaron violentamente a todos los ocupantes a descender del automóvil.

Al advertir lo que ocurría, la madre de los menores salió en su ayuda e intentó impedir el robo. Sin embargo, en medio del forcejeo fue empujada al suelo y, durante la huida, los delincuentes la atropellaron en una pierna.

La mujer fue trasladada al Cesfam Michelle Bachelet para recibir atención médica, mientras que el resto de los ocupantes del vehículo logró descender a tiempo y no sufrió lesiones.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros para adoptar el procedimiento. El teniente Ignacio Tapia informó que "en la huida, estos retroceden y atropellan a una vecina del sector, que se mantiene en el Cesfam Michelle Bachelet".

Por su parte, la conductora relató la violencia del asalto diciendo que "me tomaron del pelo, me pegaron en la cabeza, yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me sacaron del vehículo".

Asimismo, explicó que "la mamá de los dos niños escuchó los gritos y se subió al asiento del copiloto, la empujaron, se cayó, el vehículo le pasó sobre las piernas y se fueron".

Cabe hacer presente que horas más tarde, personal de Carabineros logró recuperar el automóvil en el sector de Los Maitenes.

PURANOTICIA