Delincuentes asaltan a matrimonio de adultos mayores en su propia casa en Providencia: hombre de 91 años fue maniatado

Un matrimonio de adultos mayores de 91 y 84 años sufrió un brutal asalto en su domicilio de la comuna de Providencia. Los delincuentes los amenazaron en todo momento con armas blancas para robarles sus especies de valor y darse a la fuga.

El atraco se produjo en una vivienda de calle Arturo Medina, donde delincuentes armados ingresaron y sorprendieron al hombre de 91 años, quien fue intimidado con cuchillos y luego maniatado, a pesar de encontrarse con movilidad reducida.

En seguida, los antisociales amenazaron con puñales en el cuello a la mujer de 84 años para obligarla a entregar los objetos de valor del matrimonio. La banda se apoderó de joyas, dinero en efectivo y otras especies de valor.

El caso comenzó a ser indagado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que revisó las cámaras de seguridad y determinó que en el asalto habían actuado al menos cuatro sujetos jóvenes que son intensamente buscados por la policía.

La comisaria Kelly Contreras, de la BIRO Oriente, informó que "fueron muy violentos, en todo momento le solicitaban que les entregara información de dónde tenían más joyas. Como la víctima les decía que no tenía más, sentía cada vez más violencia por parte de ellos".

También señaló que "no podían sacarles sus anillos de matrimonio, tuvieron que forzarlos y eso los afectó mucho, dada la violencia con la que actuaron". En efecto, los delincuentes sustrajeron las argollas de alto valor sentimental para ambas víctimas.

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