Delincuentes armados interceptaron bus y robaron a turistas argentinos que se desplazaban a Estación Central

Un bus procedente de Argentina fue interceptado por delincuentes que les robaron sus pertenencias en la ruta CH-71, a la altura de la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana.

Los turistas venían de Mendoza a realizar un “tour de compras” en Estación Central.

Los trasandinos fueron interceptados por dos vehículos de color negro, de los que descendieron varios sujetos con su rostro cubierto y portando armas de fuego.

Los delincuentes intimidaron y golpearon al conductor y a algunos pasajeros, para luego sustraerles diferentes documentos y artículos personales, dinero en efectivo y aparatos tecnológicos.

Respecto al robo se refirió el coronel de Carabineros, Marco Gutiérrez, quien señaló que el avalúo de lo robado asciende a los 26 mil dólares, equivalente a poco más de $24 millones.

Añadió que “hay tres personas lamentablemente lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve”.

El uniformado indicó que hasta el momento no hay detenidos y que se trata del primer caso de estas características que afecta a un bus trasandino.

