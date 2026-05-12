Delincuente fue abatido por Carabineros tras protagonizar asalto a camión e intentar atropellar a funcionario en Pudahuel

Un delincuente fallecido por la acción de efectivos de Carabineros y cuatro detenidos fue el resutado de un procedimiento policial desarrollado cerca de las 13:00 horas en el cruce de Camino Noviciado con Alejandro Dip, en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana.

El despliegue se originó cuando el personal policial logró interceptar a un grupo de sujetos que se desplazaba a bordo de un camión cargado con electrodomésticos. Dicha máquina mantenía un encargo vigente tras ser sustraída en Lo Espejo y transitaba bajo la custodia de una camioneta Fiorino que operaba como escolta de los antisociales.

Durante la fiscalización, los ocupantes del vehículo menor lanzaron la máquina directamente contra los funcionarios con la intención de atropellarlos. A raíz de esta maniobra, un carabinero motorista resultó con lesiones menores. Ante la inminente amenaza, el efectivo utilizó su arma de servicio para defenderse, disparando contra el conductor de la Fiorino, quien resultó herido y murió posteriormente.

Al interior de este último automóvil no solo viajaban los delincuentes. En el lugar se constató que el chofer y el peoneta del camión asaltado se encontraban retenidos en calidad de secuestrados, presentando ambos heridas leves.

Respecto a la dinámica de los hechos, el jefe de la zona oeste de Carabineros, general Alex Bahamondez, detalló que "un testigo llamó al 133 para alertar de la situación, y nos encontramos en presencia de un robo con intimidación. El chofer y el peoneta fueron secuestrados e iban en la Fiorino. Cuando los delincuentes trataron de atropellar a los policías, estos realizaron seis disparos".

Finalmente, la autoridad policial entregó el balance del procedimiento y precisó el estado de las víctimas y los imputados. El uniformado agregó que "los dos secuestrados fueron rescatados, tal como toda la mercadería, que estaba siendo repartida al retail. De los cinco involucrados, a los cuatro con vida se les verificaron antecedentes y serían chilenos. Y el quinto, el fallecido, está por ahora en carácter de NN".

(Imagen: Chilevisión)

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