Delincuente en moto golpea y le roba el teléfono al diputado Hotuiti Teao en Las Condes

El diputado por la región de Valparaíso, Hotuiti Teao, fue víctima de un lanzazo por parte de un motochorro, que le robó su teléfono celular mientras esperaba el pedido en un restaurante ubicado en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

Eran cerca de las 23:00 horas de este jueves cuando el parlamentario independiente, pero cercano a Evópoli, llegó a un restaurante luego de pedir comida a través de una aplicación. Sin embargo, desde el local le indican que debe esperar cinco minutos más.

Fue precisamente éste el instante aprovechado por un sujeto que se encontraba en una motocicleta para avanzar y arrebatarle el teléfono celular desde sus manos, además de propinarle un golpe en el pecho al parlamentario.

"Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho. Es por ese motivo por el que me encuentro en vías de constatar lesiones en Carabineros de Chile, a quienes agradezco el rápido y comprometido actuar", dijo.

El legislador de Chile Vamos indicó que el delincuente se encontraba junto a otros motociclistas de delivery que esperaban para retirar comida y repartirla.

"Lamentablemente esto y cosas muchísimo peores son las que viven miles de familias día a día en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos", señaló Teao.

De igual forma, el ex modelo de televisión aprovechó de criticar al Gobierno tras lo sucedido, diciendo que "no sabemos qué más está esperando este Gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotrafico, ante la delincuencia, la violencia y el asalto. Necesitamos apoyo más efectivo a nuestras policías, tuvo que morir más de un carabinero para que aprobaran ley Nain Retamal".

También recordó que "he citado en dos ocasiones a la ministra Toha a la Comisión de Seguridad por el descontrol delictual que se vive en mi región de Valparaíso y en el país. Le pedimos que abordara la alerta de la embajada de Estados Unidos por alza de delitos en la región de Valparaíso y por presencia del Tren de Aragua".

Finalmente, Hotuiti expuso que "estamos cansados de discursos grandilocuentes y pocos resultados, porque los asaltos y delincuencia son pan de cada día. Necesitamos que se resguarde la seguridad y la vida de todas las chilenas y chilenos".

