Defensoría de la Niñez evalúa denunciar el Estado de Chile por caso de menores haitianos

La Defensoría de la Niñez anunció que se encuentra recopilando y evaluando antecedentes para interponer una denuncia formal contra el Estado de Chile tras revelarse graves falencias en el control y trazabilidad del ingreso al país de más de 200 menores de edad de nacionalidad haitiana.

En entrevista con radio Cooperativa, el defensor Anuar Quesille añadió que fueron remitidos oficios preventivos a ministerios, policías y servicios gubernamentales, y que hubo nula respuesta y desatención generalizada.

La autoridad señaló que tales advertencias están disponibles en la web de su institución, y anunció que basado en el informe de la Contraloría sobre los menores haitianos estudia la posibilidad de demandar al Estado chileno.

"Hay una serie de instrumentos internacionales que no solo consagran derechos de niños y niñas en contexto de movilidad, sino que además reconocen procesos que están validados por el derecho internacional, entre ellos la reunificación familiar. Y por eso mismo, ahora que conocemos la eventual comisión de delitos, desde la Defensoría de la Niñez estamos evaluando todas las acciones para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile. Eso lo podemos hacer", declaró.

De acuerdo a Quesille, "tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. No obtuvimos respuestas formales o bien se manifestaron voluntades institucionales para avanzar en la elaboración de protocolos, en mecanismos de coordinación y en medidas de protección".

"Salvo la constitución de una mesa por parte de la Subsecretaría de la Niñez, no se generó una medida concreta que nos permitiera contar con antecedentes serios que nos pudieran dar la competencia para actuar", explicó.

Enfatizó que la Defensoría de la Niñez ofició al respecto a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada Mejor Niñez, al Servicio Nacional de Migraciones, al director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía de Investigaciones y al Congreso.

En ese sentido, el defensor de la Niñez recalcó que "tenemos los antecedentes hace años y a nadie le importó cuando levantamos antecedentes y alertas, poniendo en conocimiento situaciones donde las cosas creíamos que se estaban haciendo mal".

"Nuestro rol es poner en conocimiento a la autoridad, pero no se le dio mayor importancia a lo que hicimos. Y parece que ahora que esto explota importa al mundo político y se dan cuenta de que efectivamente estamos frente a la comisión de un delito", enfatizó.

Quesille recordó que también "niños chilenos de padres haitianos salían del país para llegar a Estados Unidos y morían en el Tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia… Y nosotros ni siquiera podemos querellarnos por el delito de trata, al no tenemos la competencia. Tenemos la prohibición legal de hacerlo".

(Imagen: Defensoría de la Niñez)

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