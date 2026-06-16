Defensa de Nicolás Grau responde acusación constitucional y comisión proyecta votación para la próxima semana

La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso su respuesta a la acusación constitucional, tras la cual la comisión revisora adelantará las exposiciones, con el fin de votar el libelo el próximo lunes o martes.

Tras conocer la respuesta del defensor Patricio Zapata, la diputada Marcela Hernando (PR), presidenta de la comisión, explicó que "todos los invitados para atender los temas técnicos también podrán ser consultados sobre el fondo de la acusación".

Este martes el abogado Patricio Zapata será el primero en exponer desde las 10:30 horas. Este miércoles lo hará el exministro Mario Marcel.

Hernando añadió que "tenemos un listado de personas que está encabezado por el actual encargado de la Dipres, quien vendrá si es que acepta la citación porque es funcionario público y tiene una condición diferente. No lo invitamos, lo convocamos".

Además, la parlamentaria del Partido Radical adelantó que "vamos a sesionar el jueves en la mañana y en la tarde en Valparaíso, el día viernes en la mañana tendremos una sesión extendida hasta las 13:00 o 14:00 horas".

"Luego de eso, vamos a juntarnos el día lunes si es necesario para atender a algún invitado más, y sino para resolver, debatir y votar", cerró.

ACUSACIÓN

La acusación fue presentada por los diputados Álvaro Jofré, Ignacio Urcullú, Javier Olivares, Patricio Briones, Daniel Valenzuela, Cristóbal Urruticoechea, Francisco Orrego, Roberto Arroyo y Benjamín Moreno, y las diputadas Valentina Becerra, Gloria Naveillan y Paulina Muñoz.

En general, los cuatro capítulos de la AC plantean que Nicolás Grau infringió las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico radica en quien ejerce la conducción superior de las finanzas públicas de la República.

Y, en materia de responsabilidad constitucional, se indica que el exministro conocía o, al menos, debía conocer -en razón de su cargo- las advertencias técnicas formales y reiteradas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional y de la Dirección de Presupuestos. Pese a ello, habría mantenido las proyecciones cuestionadas.

De este modo, el primer capítulo lo acusa de infringir el artículo 8° de la Constitución Política, por la entrega de información fiscal inconsistente en vulneración de los deberes de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.

El segundo, por la infracción del artículo 3º del Decreto Ley 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración de los principios de unidad y coordinación que rigen la dicha administración financiera.

El tercer capítulo, a su vez, acusa a Nicolás Grau de infringir el artículo 4° del citado decreto ley, por omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes en contravención al principio de universalidad presupuestaria.

Finalmente, el cuarto capítulo, en tanto, se refiere a la infracción al artículo 5° del mismo decreto, por vulnerar el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.

PURANOTICIA